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общество

Врачи рассказали о самых частых заболеваниях в Новосибирской области

Фото Врачи рассказали о самых частых заболеваниях в Новосибирской области
Фото Врачи рассказали о самых частых заболеваниях в Новосибирской области

Фото: Freepik.com

В Новосибирской области врачи рассказали, чем сейчас болеют жители региона.

По данным медиков, в Новосибирской области в начале марта 2023 года наиболее распространены целых четыре заболевания. Об этом сообщает НГС.

Весна традиционно сопровождается сложной эпидемиологической обстановкой. Так, в медицинские учреждения часто поступают пациенты с ОРВИ и гриппом. Медленно растет число больных коклюшем и коронавирусом. В первую неделю марта в день коронавирусом заражаются около 100 человек.

Причиной роста заболеваемости врачи называют дефицит витаминов и слабую профилактику заболеваний. Так, несмотря на то, что угроза коронавируса не исчезла, а стала сезонной, люди перестали надевать медицинские маски, реже вакцинируются, практически не сдают тесты — кроме случаев перед поездкой за границу, — и часто собираются в общественных местах. Такое понятие, как «социальная дистанция», начали отменять еще весной 2020 года, в разгар пандемии. В 2023 году про него вовсе забыли и убрали напоминания практически везде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что активист из Тюмени требует отменить празднование Масленицы из-за коронавируса. Мужчина считает, что проведение массовых мероприятий недопустимо на фоне роста заболеваемости COVID-19.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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