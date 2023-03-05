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Жителей города Обь под Новосибирском предупредили о заминированных купюрах

Фото Жителей города Обь под Новосибирском предупредили о заминированных купюрах
Фото Жителей города Обь под Новосибирском предупредили о заминированных купюрах

Фото: чат "МИРОРАЙОН ГЕОДЕЗИЯ Г. ОБЬ"/ WHATSAPP

Жители пригорода Новосибирска получили предупреждение о заминированных деньгах.

Утром в воскресенье, 5 марта, жителей города Обь в чатах мессенджера WhatsApp предупредили о взрывном устройстве, завернутом в купюру. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

«Доброе утро, просьба отправить в родительские чаты, возле 1-й школы нашли минивзрывное устройство, завёрнутое в купюру 50 ₽ и 100₽, сказали делают для детей (чтоб поднимали дети) кидают возле школ, детсадов и больниц», — сообщили в чате и приложили фотографию.

На фото видно, как некий предмет с металлической частью обёрнут 50-рублевой купюрой.

Напомним, предыдущие два предупреждения из чатов в Новосибирской области, об отравленных духах и деньгах, не вызвали никакой реакции правоохранительных органов: не было зафиксировано ни одного сообщения о том, что кто-то действительно обнаружил или пострадал от заявленных устройств.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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