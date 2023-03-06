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320-летняя сосна из Новосибирской области попала на конкурс «Российское дерево года – 2023»

Фото 320-летняя сосна из Новосибирской области попала на конкурс «Российское дерево года – 2023»
Фото 320-летняя сосна из Новосибирской области попала на конкурс «Российское дерево года – 2023»

Фото: t.me/mpr_nso

На Всероссийском конкурсе деревьев выставят сосну из Новосибирской области.

Трехсотлетняя сосна представит Новосибирскую область во всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2023». Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Дерево находится на территории образовательного парка им. О. Кошевого недалеко от Бердска. Возраст сосны, по экспертной оценке, составляет более 320 лет, а высота – более 26 метров. Дерево имеет статус памятника живой природы.

«Победителя конкурса определят открытым онлайн голосованием на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Голосование будет проходить с 1 мая по 1 августа 2023 года», — рассказали в министерстве.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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