320-летняя сосна из Новосибирской области попала на конкурс «Российское дерево года – 2023»

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На Всероссийском конкурсе деревьев выставят сосну из Новосибирской области.

Трехсотлетняя сосна представит Новосибирскую область во всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2023». Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Дерево находится на территории образовательного парка им. О. Кошевого недалеко от Бердска. Возраст сосны, по экспертной оценке, составляет более 320 лет, а высота – более 26 метров. Дерево имеет статус памятника живой природы.

«Победителя конкурса определят открытым онлайн голосованием на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Голосование будет проходить с 1 мая по 1 августа 2023 года», — рассказали в министерстве.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Локоть отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке.