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общество

Мэр Новосибирска Локоть отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке

Фото Мэр Новосибирска Локоть отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке
Фото Мэр Новосибирска Локоть отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Локоть не разрешил вырубку деревьев в Нижней Ельцовке.

Анатолий Локоть отозвал решение на вырубку деревьев на территории бывшего пионерского лагеря «Юный медик» в Нижней Ельцовке. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как пояснили в ведомстве, прокурор города Роман Сиван во вторник, 7 февраля, внес представление в мэрию города Новосибирска об устранении нарушений природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений.

Позже, мэр Локоть вмешался в ситуацию по вырубке деревьев в Нижней Ельцовке. Он отозвал решение, выданное Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска о сносе зеленых насаждений.

Напомним, жители Нижней Ельцовки долго добивались против планируемой вырубки и застройки лесного массива.

По мнению новосибирцев, представленная в документе схема не учитывает интересы граждан, живущих на территории Нижней Ельцовки, в том числе в её «зелёной зоне»: люди указывают, что проект застройки подразумевает масштабную вырубку лесного массива, а вместе с этим — уничтожение занесённой в Красную книгу флоры и фауны.

Как ранее писал Сиб.фм, застройщик прокомментировал вырубку леса в Нижней Ельцовке в Новосибирске.

«Согласно результату государственной экспертизы, около 30% деревьев — в аварийном или сильно ослабленном состоянии. Всего около 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью – потенциально они тоже могут представлять угрозу. Стволы всех указанных деревьев были помечены сотрудниками ФБУ "Рослесозащита"», — рассказали в компании.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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