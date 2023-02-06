Застройщик прокомментировал вырубку леса в Нижней Ельцовке в Новосибирске

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ГК «Д54» высказалась о санитарной вырубке леса на территории бывшего пионерлагеря «Юный медик» в Новосибирске.

Группа компаний «Д54» прокомментировала вырубку леса на территории бывшего пионерского лагеря «Юный медик» в Нижней Ельцовке. В пресс-службе организации подтвердили слова мэрии о наличии разрешения на санитарную вырубку на месте последующей застройки. Застройщик уточнил, что экспертиза пришла к выводу о большом количестве «больных» деревьев на указанной территории.

«Согласно результату государственной экспертизы, около 30% деревьев — в аварийном или сильно ослабленном состоянии. Всего около 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью – потенциально они тоже могут представлять угрозу. Стволы всех указанных деревьев были помечены сотрудниками ФБУ "Рослесозащита"», — рассказали в компании.

В «Д54» заявили, что не планируется вырубка всей растительности на спорном участке. В организации утверждают, что концепция проекта предполагает органичное сочетание местного ландшафта с жилой застройкой. Также застройщик пообещал компенсировать снос зелёных насаждений.

«В январе 2023 года ООО «Д54 Развитие» выплатило в бюджет г. Новосибирска 24,5 миллиона рублей. Мы пообщались с несколькими питомниками деревьев, когда изучали этот вопрос, и подсчитали: на эту сумму можно приобрести приблизительно 3 200 сосен высотой 2-2,5 метра. Или других видов, например, 7200 берез или 8900 лип из ордынского питомника саженцев», — заявили в компании.

Кроме того, в «Д54» заявили об отсутствии на указанной территории растений и животных из Красной книги.

Ранее возле микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске началась вырубка леса. Всего планируется вырубить около 900 деревьев, а на это месте начать строить многоэтажные дома. Это следует из разрешения на снос насаждений.

Интенсивное расширение площади застройки прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. В своем Telegram-канале он порекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю прекратить вырубку деревьев и начать искать другие варианты застройки, чтобы сохранить лес.

Напомним, ранее в Новосибирской области лесная ОПГ незаконно вырубила деревьев на 21 миллион рублей.