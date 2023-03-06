36 школ в трех районах Новосибирска получили сообщения о минировании

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В Новосибирске 36 школ в течение дня получали сообщения о заложенных взрывных устройствах.

В Новосибирске 36 общеобразовательных учреждений в Кировском, Дзержинском и Ленинском районах в течение дня получали сообщения о якобы заложенных внутри взрывных устройствах. По словам вице-мэра города Бориса Буреева, инцидент произошел 1 марта.

В результате сотрудникам спецслужб пришлось проверять учебные заведения до половины одиннадцатого вечера. Никаких взрывных устройств в школах города обнаружено не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске военного осудили за лжеминирование банка. Его осудили на 3 года лишения свободы условно.