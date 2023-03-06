Жители Новосибирской области увидят полную «Луну Червя»

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В Новосибирской области 7 марта можно будет увидеть полнолуние в 19.43 по местному времени.

Сегодня, 7 марта, в 19.43 по местному времени над Новосибирском поднимется полная «Луна Червя». Луна Червя – это традиционное название для мартовского полнолуния. Ее восход сигнализирует о пробуждении земляных червей и скором возвращении перелетных птиц. Об этом сообщает ТК «Вести. Новосибирск».

Около восьми вечера Луна выйдет на одну линию с Солнцем. Оба небесных объекта будут находиться на противоположных сторонах Земли. Астрономы советую наблюдать за Луной в пик полнолуния. В этом время спутник Земли получит оранжевый оттенок, поскольку будет залит солнечным светом.

Астрологи советуют в день полнолуния сохранять спокойствие. Эмоциональные люди особенно должны контролировать свои чувства, чтобы не испортить отношения с близкими людьми. Метеозависимые люди также будут склонны к раздражению, усталости и переменам настроения.

Следующее полнолуние новосибирцы увидят 6 апреля. В этот день над городом взойдет Розовая Луна.

Напомним, ранее сообщалось, что нужно положить в кошелек в день полнолуния.