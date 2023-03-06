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Администрация Новосибирского района подтвердила суицид 14-летнего подростка

Фото Администрация Новосибирского района подтвердила суицид 14-летнего подростка
Фото Администрация Новосибирского района подтвердила суицид 14-летнего подростка

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

С семьей погибшего 14-летнего ребенка под Новосибирском работают следователи.

Власти Новосибирского района подтвердили смерть 14-летнего ребенка, который совершил суицид. Об этом они рассказали в своей группе в "ВК" "Администрация Новосибирского района".

Напомним, в лесу около села Верх-Тула нашли тело девятиклассника. Стало известно, что у мальчика 4 года назад умерла мать.

"В нашем районе случилось большое горе — суицид подростка. Идёт следствие, с семьëй работают специалисты", — прокомментировали власти района.

Помимо этого, они сообщили, что одна жительница района в день трагедии выложила всю информацию в новосибирский паблик с тысячами подписчиков.

"Одна из жительниц поселения отправила всë в паблик с тысячами подписчиков, и горе семьи оказалось доступным для обсуждения людьми, далекими от ситуации. Очень хотелось бы посмотреть в глаза и этому человеку, и админам паблика, чтобы понять, есть ли в них хоть что-то человеческое", — рассказали в администрации.

Как ранее писал Сиб.фм, директор школы, где учился мальчик, отрицает наличие предсмертного послания. У погибшего остался отец, который тяжело переживает трагичное событие.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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