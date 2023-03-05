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Директор школы прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском

Фото Директор школы прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
Фото Директор школы прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ранее в Новосибирской области обнаружили тело подростка.

Человек, чьи имя и фамилия идентичны с данными директора одной из школ в Верх-Туле, высказалась о гибели 14-летнего ребёнка. Свой комментарий женщина по имени Надежда оставила в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые взрослые, родители, дети. У нас погиб ребёнок, очень тяжело всем и родителям , и педагогам, и друзьям. Обращаюсь ко всем с просьбой прекратить распространять эту информацию. Ведётся следствие. Что произошло — неизвестно, но никакой записки не было. Прошу проявить сочувствие к семье и детям», — написала она.

Ранее в соцсетях сообщили, что в Верх-Туле подростки обнаружили труп 14-летнего ребёнка. Очевидцы заявляли, что при нём якобы была предсмертная записка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 27 февраля в Ленинском районе Новосибирска во дворе многоквартирного дома №1 по улице Стартовая был обнаружен труп пожилой женщины. В настоящий момент неизвестно, был ли это акт суицида, результат несчастного случая или же трагедия имеет криминальный характер.

Напомним, в конце февраля тело мужчины обнаружили в Новосибирске в квартире на Высоцкого.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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