Эксперт назвал надежный способ уберечь автомобиль от угона

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Автоэксперт Игорь Моржаретто рекомендует установить на автомобиль механические противоугонные средства.

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в беседе с RT, как лучше всего защитить автомобиль от угона. По его словам, некоторые машины оборудованы по упрощенному варианту, поэтому на них нужно самостоятельно ставить дополнительные системы.

«Если же он оснащён иммобилайзером, системой сигнализации, то дополнение — на усмотрение владельца», — сказал автоэксперт.

В качестве дополнительной защиты Моржаретто рекомендует использовать не уличную парковку, а подземный паркинг или гараж.

Специалист также заметил, что сейчас стали популярны и механические противоугонные средства.

«Самые разные системы блокировки — на педаль газа, открывание капота, руль и так далее — они тоже не помешают, чтобы отпугнуть неопытных воришек», — добавил он.

Напомним, в Новосибирске двое угонщиков похитили Lexus LX-570 ценой более 6 миллионов рублей.