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Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству наркотических закладок в 2022 году

Фото Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству наркотических закладок в 2022 году
Фото Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству наркотических закладок в 2022 году

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске назвали район с самым большим количеством наркотических закладок.

В Новосибирске за прошлый 2022 год было обнаружено 370 килограммов марихуаны и около 465 килограммов N-метилэфедрона и его производных. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на региональный ГУ МВД.

Больше всего запрещенных веществ было найдено в Кировском районе. Там обнаружили 459 тайников в лесах, парках и садовых обществах.

На втором месте антирейтинга Ленинский района с 415 закладками, а на третьей строчке — Октябрьский — 377 закладок.

В Заельцовском районе было обнаружено 299 закладок, в Дзержинском — 201, в Калининском — 192, а в Первомайском — 109.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Новосибирской области 462 человека погибли от передозировки наркотиками в 2022 году.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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