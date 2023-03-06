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В Новосибирске неизвестные подожгли центр сбора гуманитарной помощи для СВО

Фото В Новосибирске неизвестные подожгли центр сбора гуманитарной помощи для СВО
Фото В Новосибирске неизвестные подожгли центр сбора гуманитарной помощи для СВО

Фото: группа «На ОбьГЭС (Новосибирск)»

В Новосибирске подожгли центр сбора гуманитарной помощи для СВО.

В ночь на понедельник, 6 марта, в Новосибирске произошел пожар в координационном центре «Активный город». Там собирают гуманитарную помощь для дальнейшей отправки в зону проведения специальной военной операции. О пожаре сообщили очевидцы в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» Вконтакте.

Сотрудники центра рассказали, что это уже вторая попытка поджога. Пострадала музейная комната Ресурсного центра в доме №12 по улице Новоморская. Предыдущая попытка была неудачной.

Неизвестные разбили стекло и бросили через дыру в помещение горящую тряпку. Прибывшие на сработавшую сигнализацию пожарные потушили возгорание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мигранта арестовали за поджог коллекции элитных автомобилей. Ущерб составил около 1 млн долларов.

Также в Новосибирске арестовали организатора поджога военкоматов. Правоохранительные органы установили, что за них нес ответственность 23-летний безработный житель города.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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