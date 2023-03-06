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Организовавших нарколабораторию братьев под Новосибирском отправили в колонию строгого режима

Фото Организовавших нарколабораторию братьев под Новосибирском отправили в колонию строгого режима
Фото Организовавших нарколабораторию братьев под Новосибирском отправили в колонию строгого режима

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Новосибирской области

В Искитимском районном суде Новосибирской области вынесли приговор двум братьям, которые открыли в Бердске нарколабораторию и планировали сбыть 8 килограммов зелья.

Роман и Алексей Шиманаевы из Искитима попали в поле зрения оперативников ФСБ в январе 2022 года. Тогда после досмотра в автомобиле братьев было обнаружено свыше 4,5 килограмма мефедрона. Шиманаевы планировали сбывать наркотики на территории Красноярского края через тайники-закладки.

«Кроме того, оперативные сотрудники выявили оборудованную Шиманаевым Р.О. в гараже садового общества Бердска Новосибирской области нарколабораторию, в которой было обнаружено и изъято свыше 8 кг подготовленного к сбыту синтетического наркотика мефедрон, оборудование и прекурсоры для его производства», — рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Фото Организовавших нарколабораторию братьев под Новосибирском отправили в колонию строгого режима 2

В итоге, следователи ФСБ возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — части 5 статьи 228.1, части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России — то есть «Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере» и покушение на сбыт. Накануне братьям вынесли приговор в Искитимском районном суде.

«Шиманаев Р.О. и Шиманаев А.О. признаны виновными в незаконных производстве и сбыте наркотических средств, совершенных организованной группой в особо крупном размере, а также в приготовлении к указанным преступлениям. По совокупности совершенных преступлений им назначены наказания в виде лишения свободы на срок соответственно 9 лет и 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в УФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, ранее наркологи Новосибирской области заявили, что смертность от передозировки наркотиками резко выросла за последние два года – на 60%.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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