Под Новосибирском на рабочего упало дерево при валке леса

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В Новосибирской области будут судить предпринимателя из-за нарушения требований охраны труда.

Предпринимателя из Куйбышевского района будут судить за нарушение требований охраны труда. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Бизнесмену предъявили обвинение после того, как одного из его подчинённых придавило деревом во время валки леса.

«Обвиняемый, являясь ответственным лицом, зная о том, что потерпевший не прошел обучение требованиям охраны труда при проведении работ с повышенной опасностью, допустил указанного работника к выполнению работ по валке леса без наряда-допуска, не обеспечил организацию, безопасное производство работ и контроль за ходом их выполнения», — уточнили в ведомстве.

Работник получил тяжёлые травмы, которые оцениваются как опасные для жизни. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу мировому судье 2-го судебного участка Куйбышевского района.

Напомним, сегодня в Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве подрядчика нового ЛДС.