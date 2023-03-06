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общество

В Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве подрядчика нового ЛДС

Фото В Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве подрядчика нового ЛДС
Фото В Новосибирске арестовали обвиняемого в мошенничестве подрядчика нового ЛДС

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Обвиняемого в мошенничестве руководителя новосибирской компании отправили под арест.

В Новосибирске до 27 апреля арестовали Михаила Воловича, руководителя компании «Строймонтаж», обвиняемого в мошенничестве при строительстве новой ледовой арены. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили Управлении Судебного департамента по Новосибирской области.

Воловича задержали в Москве и доставили под конвоем в Новосибирск. Его подозревают в финансовых махинациях с фондом оплата труда, предполагаемая сумма хищений около 104 млн рублей. На него возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По данной статье ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Сиб.фм писал, что по данным на 31 августа 2022 строительство ЛДС должно было подойти к финалу, однако на тот момент строительные работы были закончены только на 54%. Правоохранители вышли с ходатайством в мировой суд, и генподрядчик был оштрафован на 106 миллионов рублей.

Напомним, восстановление некачественной дороги к ЛДС в Новосибирске оценили в 300 млн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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