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общество

Под Новосибирском страус снёс яйцо весом 1,8 кг

Фото Под Новосибирском страус снёс яйцо весом 1,8 кг
Фото Под Новосибирском страус снёс яйцо весом 1,8 кг

Фото предоставлено героиней публикации

В Новосибирской области на ферме страус снёс почти двухкилограммовое яйцо.

Самое тяжёлое яйцо, которое сносил страус на ферме в Новосибирской области, весило 1,8 кг. Об этом в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» сообщила владелица фермы «Страусы в Сибири» Анастасия.

В среднем одно яйцо весит около полутора килограммов, однако иногда может достигать трёх. По словам владелицы фермы, сибирский климат влияет на массу яиц.

При этом яйца страусов можно употреблять в пищу.

«По вкусу они напоминают перепелиные — маслянистые и сладковатые, поэтому хорошо подходят для выпечки и омлета. На ферме птицы также несут яйца, которые используют для разведения страусят», — объяснила Анастасия.

Стоимость одного яйца страуса может достигать трёх тысяч рублей.

Напомним, новосибирцам предлагают открыть ферму бабочек за 100 тысяч рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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