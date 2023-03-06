Под Новосибирском страус снёс яйцо весом 1,8 кг

Фото предоставлено героиней публикации

В Новосибирской области на ферме страус снёс почти двухкилограммовое яйцо.

Самое тяжёлое яйцо, которое сносил страус на ферме в Новосибирской области, весило 1,8 кг. Об этом в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» сообщила владелица фермы «Страусы в Сибири» Анастасия.



В среднем одно яйцо весит около полутора килограммов, однако иногда может достигать трёх. По словам владелицы фермы, сибирский климат влияет на массу яиц.



При этом яйца страусов можно употреблять в пищу.



«По вкусу они напоминают перепелиные — маслянистые и сладковатые, поэтому хорошо подходят для выпечки и омлета. На ферме птицы также несут яйца, которые используют для разведения страусят», — объяснила Анастасия.



Стоимость одного яйца страуса может достигать трёх тысяч рублей.

Напомним, новосибирцам предлагают открыть ферму бабочек за 100 тысяч рублей.