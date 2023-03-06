Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Психолог из Новосибирска Гаврилова рассказала о поведении подростков перед суицидом

Фото Психолог из Новосибирска Гаврилова рассказала о поведении подростков перед суицидом
Фото Психолог из Новосибирска Гаврилова рассказала о поведении подростков перед суицидом

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Психолог Алёна Гаврилова назвала возможные причины детских самоубийств в Новосибирской области.

В Новосибирской области в 2022 году зафиксировано 147 попыток суицида с участием несовершеннолетних, 21 подросток скончался в результате самоубийства. Об этом сообщал прокурор региона Александр Бучман. С начала 2023 года в Новосибирске участились случаи детских самоубийств — за два месяца текущего года стало известно уже о 5 смертях подростков.

Психолог из Новосибирска Алена Гаврилова рассказала журналисту Сиб.фм о возможных причинах таких шагов у несовершеннолетних и на что нужно обращать родителям.

Причины, ведущие к суициду, весьма обширны, говорит специалист.

Причины бывают на поверхности — со стороны семьи, где есть недостаток тепла и любви. Родители часто пренебрежительно относятся к проблемам детей. Повышенные требования и давление также могут привести к трагедии.

Серьезную роль играет и система образования, которая, по словам Гавриловой, слишком бюрократизирована.

"Сложность получения качественной психологической помощи, отсутствие единых стандартов оказания психологической помощи на законодательном уровне. Все это может привести к детскому суициду", — объясняет специалист.

Помимо этого, большую роль играют культуральные особенности, которые также способствую высокому риску самоубийства.

"В частности, стигматизация психических заболеваний, недоверие к психиатрии и психологии. Мне встречались многие родители, которые отказывались от помощи из-за того, что не хотели признавать, что с их ребёнком может быть что-то не так. Ну и еще наше любимое: не выносить сор из избы", — отметила она.

Алёна Гаврилова перечислила признаки, по которым родители могут заподозрить проблемы у ребенка.

Самое главное — не стоит легкомысленно относиться к суицидальным высказываниям детей. Даже сказанные в порыве эмоций.

"Часто родители отмахиваются от них, считая это чем-то незначительным, но это первый сигнал о том, что ребёнок может прибегнуть к суицидальным действиям", — поясняет психолог.

Самые распространенные признаки, которые должны насторожить родителей:

- спонтанные признания в любви;

- прощания;

- раздаривание любимых вещей;

- прилив энергии после длительного периода подавленности.

Самые распространенные проблемы, подталкивающие детей к суициду:

- проблема в семье: смерть близкого, развод, конфликты;

- проблемы со сверстниками: неприятие одноклассниками, травля и буллинг;

- чрезмерное давление на ребёнка;

- подражание моделям поведения кумиров.

Как ранее писал Сиб.фм, администрация Новосибирского района подтвердила суицид 14-летнего подростка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11178
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9903
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
9311
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
8094
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
7857
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
6624
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
5945
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники