Психолог из Новосибирска Гаврилова рассказала о поведении подростков перед суицидом

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Психолог Алёна Гаврилова назвала возможные причины детских самоубийств в Новосибирской области.

В Новосибирской области в 2022 году зафиксировано 147 попыток суицида с участием несовершеннолетних, 21 подросток скончался в результате самоубийства. Об этом сообщал прокурор региона Александр Бучман. С начала 2023 года в Новосибирске участились случаи детских самоубийств — за два месяца текущего года стало известно уже о 5 смертях подростков.

Психолог из Новосибирска Алена Гаврилова рассказала журналисту Сиб.фм о возможных причинах таких шагов у несовершеннолетних и на что нужно обращать родителям.

Причины, ведущие к суициду, весьма обширны, говорит специалист.

Причины бывают на поверхности — со стороны семьи, где есть недостаток тепла и любви. Родители часто пренебрежительно относятся к проблемам детей. Повышенные требования и давление также могут привести к трагедии.

Серьезную роль играет и система образования, которая, по словам Гавриловой, слишком бюрократизирована.

"Сложность получения качественной психологической помощи, отсутствие единых стандартов оказания психологической помощи на законодательном уровне. Все это может привести к детскому суициду", — объясняет специалист.

Помимо этого, большую роль играют культуральные особенности, которые также способствую высокому риску самоубийства.

"В частности, стигматизация психических заболеваний, недоверие к психиатрии и психологии. Мне встречались многие родители, которые отказывались от помощи из-за того, что не хотели признавать, что с их ребёнком может быть что-то не так. Ну и еще наше любимое: не выносить сор из избы", — отметила она.

Алёна Гаврилова перечислила признаки, по которым родители могут заподозрить проблемы у ребенка.

Самое главное — не стоит легкомысленно относиться к суицидальным высказываниям детей. Даже сказанные в порыве эмоций.

"Часто родители отмахиваются от них, считая это чем-то незначительным, но это первый сигнал о том, что ребёнок может прибегнуть к суицидальным действиям", — поясняет психолог.

Самые распространенные признаки, которые должны насторожить родителей:

- спонтанные признания в любви;

- прощания;

- раздаривание любимых вещей;

- прилив энергии после длительного периода подавленности.

Самые распространенные проблемы, подталкивающие детей к суициду:

- проблема в семье: смерть близкого, развод, конфликты;

- проблемы со сверстниками: неприятие одноклассниками, травля и буллинг;

- чрезмерное давление на ребёнка;

- подражание моделям поведения кумиров.

Как ранее писал Сиб.фм, администрация Новосибирского района подтвердила суицид 14-летнего подростка.