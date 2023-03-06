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Пьяный житель Новосибирска пытался выкрасть друга из реанимации

Фото Пьяный житель Новосибирска пытался выкрасть друга из реанимации
Фото Пьяный житель Новосибирска пытался выкрасть друга из реанимации

Фото: АБ «Гвардия»/ВК

В Новосибирске нетрезвый мужчина пытался проникнуть в реанимацию, чтобы вызволить приятеля.

Житель Новосибирска в нетрезвом виде попытался проникнуть в реанимационное отделение, Центральной клинической больницы, чтобы вызволить своего товарища. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия». Инцидент произошёл в Советском районе.

«Он настойчиво рвался туда для того, чтобы вызволить госпитализированного приятеля. Известно, что его друг поступил в медучреждение накануне с признаками отравления неизвестным веществом. Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции», — рассказали в АБ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что возгорание в координационном центре «Активный город», где собирают гуманитарную помощь для участников СВО, потушили прибывшие на место бойцы ГБР. Гвардейцы не стали вызывать на место пожарных, так как для них было очевидно, что причиной возгорания стал поджог.

Напомним, Бастрыкин потребовал доложить об отказе лечить 4-летнего ребёнка с разбитой головой в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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