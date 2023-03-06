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Бастрыкин потребовал доложить об отказе лечить 4-летнего ребёнка с разбитой головой в Новосибирске

Фото Бастрыкин потребовал доложить об отказе лечить 4-летнего ребёнка с разбитой головой в Новосибирске
Фото Бастрыкин потребовал доложить об отказе лечить 4-летнего ребёнка с разбитой головой в Новосибирске

Фото: СКР

Ранее в Новосибирске мать пожаловалась на отказ в лечении её сына.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о причинах отказа в лечении четырёхлетнего ребёнка в Новосибирске. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По указанному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет установления признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 (халатность) УК РФ», — добавили в СКР.

Ранее с Новосибирске местная жительница заявила, что врачи дважды отказались госпитализировать её четырёхлетнего сына после того, как он получил травму головы. По её словам, ребёнок разбил голову, когда умывался в ванной и упал со стула.

«Нам отказали в помощи и отправили с ребёнком в травматологию на Трикотажную, 31. Там сказали, что не работают с такой раной, поэтому нас отправили на Вертковского, 3. В этот раз нам сделали снимок, наложили три шва ребёнку и отправили домой», — заявила она.

Напомним, Следком в Новосибирске проверяет падение льда на 9-летнего ребёнка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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