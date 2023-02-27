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Следком в Новосибирске проверяет падение льда на 9-летнего ребёнка

Фото Следком в Новосибирске проверяет падение льда на 9-летнего ребёнка
Фото Следком в Новосибирске проверяет падение льда на 9-летнего ребёнка

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ребёнок попал в больницу после падения наледи с крыши.

Следователи начали проверку после того, как на девятилетнюю девочку с крыши упала наледь. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. В результате ребёнок получил травму и попал в больницу.

Инцидент произошёл 23 февраля в Дзержинском районе.

«В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два автомобиля раздавило упавшим с крыши снегом у дома на улице Чаплыгина.

Также сообщалось, что в Новосибирске в течение февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к обрушению элементов конструкций зданий, ветхих крыш и сооружений. К такому выводу на основании многолетней статистики пришли во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Напомним, в Новосибирске в первый весенний день ожидается снег и пасмурная погода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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