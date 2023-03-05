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Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой

Фото Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
Фото Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске ребёнок повредил голову, однако врачи отказались его госпитализировать.

В Новосибирске местная жительница заявила, что врачи дважды отказались госпитализировать её четырёхлетнего сына после того, как он получил травму головы. Своё возмущение мать высказала в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, ребёнок разбил голову, когда умывался в ванной и упал со стула.

«Нам отказали в помощи и отправили с ребёнком в травматологию на Трикотажную, 31. Там сказали, что не работают с такой раной, поэтому нас отправили на Вертковского, 3. В этот раз нам сделали снимок, наложили три шва ребёнку и отправили домой», — заявила она.

Мать ребёнка планирует добиться наказания для врачей.

Ранее житель Новосибирской области Сергей заявил, что его сына отказались лечить после ранения в ходе выполнения задач спецоперации. Сергей заявил, что его сын получил осколочные ранения и контузию. Врачи обнаружили 14 осколков, однако в госпитале им. А.А. Вишневского осколки доставать не стали, утверждает мужчина. Также отец раненого военнослужащего заявил, что контузию не диагностировали и лечить бойца не стали.

Напомним, Следком в Новосибирске проверяет падение льда на 9-летнего ребёнка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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