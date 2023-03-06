Родители в Новосибирске не получили детские выплаты в марте 2023

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Жители Новосибирска пожаловались на отсутствие поступления денежных средств на второго ребёнка в марте.

Родители в Новосибирске заявили, что не получили детские пособия в марте текущего года. Об этом со ссылкой на читателей сообщает издание «‎АиФ-Новосибирск»‎.

Средства на второго ребёнка родители ожидали ещё 3 марта, но деньги пришли лишь на одного.

Как пишет издание, эксперты объяснили отсутствие выплат изменением порядка начисления мер социальной поддержки, так как деньги выделяют из Социального фонда. Согласно новым условиям, средства будут приходить родителям в начале следующего календарного месяца за предыдущий. Из этого следует, что мартовскую выплату начислял не ранее 3 апреля.

Напомним, в Новосибирске изменился график выплаты пенсий из-за выходного 8 Марта.