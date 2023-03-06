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«Сибирь» проиграла третий матч против «Авангарда» в плей-офф КХЛ

Фото «Сибирь» проиграла третий матч против «Авангарда» в плей-офф КХЛ
Фото «Сибирь» проиграла третий матч против «Авангарда» в плей-офф КХЛ

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» уступил в очередном матче плей-офф против омского «Авангарда».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл встречу против омского «Авангарда» в рамках плей-офф КХЛ. Игра прошла на домашней площадке сибиряков вечером в понедельник, 6 марта.

«Сибирь» открыла счёт в первом периоде, однако уже к его концу гости забросили две шайбы и вышли вперёд. Во второй двадцатиминутки «Сибирь» уступала 3:1, а уже в начале последнего периода табло показывало 4:1 в пользу «Авангарда».

«Сибирь» перехватила инициативу в конце матча и почти сравняла счёт за минуты до финальной сирены, однако времени хозяевам не хватило времени. Итог встречи — 4:3 в пользу омичей.

Это третий матч серии, пока «Авангард» ведёт в ней 2:1. Четвёртая встреча пройдёт в Новосибирске 8 марта.

Напомним, предыдущий матч «Сибирь» — «Авангард» закончился поражением новосибирской команды со счетом 1:4.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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