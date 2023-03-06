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ХК «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в Новосибирске 6 марта

Фото ХК «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в Новосибирске 6 марта
Фото ХК «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в Новосибирске 6 марта

Фото: ХК «Сибирь»

Третий матч плей-офф серии «Сибирь» — «Авангард» пройдет 6 марта в Новосибирске.

В понедельник, 6 марта, в Новосибирске пройдет третий матч между хоккейными командами «Сибирь» и «Авангард». Предыдущие две игры прошли в Омске. Команды заработали по одной победе (1:2 и 4:1 для хозяев омской арены).

Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина. Серия игр «Сибирь» — «Авангард» началась в Омске на G-Drive Арене, и продолжится на ЛДС «Сибирь» 6 и 8 марта.

Матч 6 марта начнётся в 19:30, четвертая игра серии пройдет 8 марта.

Серия игр продолжится до четырёх побед одной из команд. Уже сейчас понятно, что за 4 игры эта серия не завершится. Поэтому после домашней серии в гостях у «Сибири» команды начнут проводить по одному матчу в гостях друг у друга, пока один из клубов не заберет 4 победы.

В плей-офф «Сибирь» попала с шестого места группового этапа, «Авангард» с третьего.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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