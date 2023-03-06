Средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в феврале не изменилась

Фото: Максим Николаев

В Новосибирске стоимость квартир в новостройках в феврале осталась на прежнем уровне.

Средневзвешенная цена предложения квадратного метра в новостройках Новосибирска в феврале 2023 года составила 114,2 тысяч рублей. Рост цены 200 рублей с квадратного метра в пределах статистической погрешности произошёл за счёт вымывания самых доступных вариантов, объяснил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Субсидированных ипотек стало меньше, и для ипотечных покупателей реальный месячный платеж вырос за месяц почти на 10%. Объём предложения остался практически на том же уровне, число вариантов с ценой ниже 90 тысяч за квадратный метр незначительно сократилось. На начало марта доля квартир с ценой выше 170 тысяч рублей за квадратный метр составляет 9,6%, а со стоимостью ниже 90 тысяч 16,5%. Именно в этот сегмент эконом класса и смещается массовый спрос», — рассказал эксперт.

По словам Николаева, сегодня цены на Новосибирском рынке вернулись к уровню марта 2022 года, можно говорить о стагнации. При этом прибыль застройщиков падает: из-за снижения наполняемости счетов эскроу выросли затраты на проектное финансирование, а падение спроса заставляет застройщиков увеличивать вознаграждение сторонним агентам по продаже.

Поэтому в ближайшее время следует ожидать сдвиг в сторону быстровозводимого и более дешевого сегмента без существенного снижения цен, заключил аналитик.

Напомним, микрорайон Клюквенный в Новосибирске выставят на торги.