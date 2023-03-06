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Стали известны подробности поджога центра сбора гумпомощи в Новосибирске

Фото Стали известны подробности поджога центра сбора гумпомощи в Новосибирске
Фото Стали известны подробности поджога центра сбора гумпомощи в Новосибирске

Фото: «На ОбьГЭС (Новосибирск)»/ВК

Агентство безопасности рассказало о деталях поджога центра сбора помощи участникам СВО в Новосибирске.

Возгорание в координационном центре «Активный город», где собирают гуманитарную помощь для участников СВО, потушили прибывшие на место бойцы ГБР. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Сигнал тревоги из здания на Новоморской улице поступил 6 марта около 3:30.

«Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на 1-ом этаже горение и разбитое стекло. Забравшись внутрь, при помощи снега они потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнём угол стола», — уточнили в АБ.

Гвардейцы не стали вызывать на место пожарных, так как для них было очевидно, что причиной возгорания стал поджог.

Напомним, в ночь на понедельник, 6 марта, в Новосибирске произошел пожар в координационном центре «Активный город». Там собирают гуманитарную помощь для дальнейшей отправки в зону проведения специальной военной операции. Сотрудники центра рассказали, что это уже вторая попытка поджога. Пострадала музейная комната Ресурсного центра в доме №12 по улице Новоморская. Предыдущая попытка была неудачной.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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