Стало известно, какой будет погода в Новосибирске на 8 Марта

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На 8 Марта в Новосибирске будет ветрено и пасмурно.

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» опубликовало прогноз погоды на 8 Марта. Синоптики обещают, что погода не слишком порадует новосибирцев в праздничный день. Днем воздух прогреется до 0.. -2 градусов, а ночью будет немного холоднее: -2, -4 градуса.

Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и северо-западным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 18 м\с.

Пр этом «Яндекс. Погода» обещает жителям Новосибирска более морозную ночь — до -7 градусов и более теплый праздничный день — до +2 градусов. Аналогичный прогноз дает и сервис Gismeteo.

Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирской области будет холодным и пасмурным.