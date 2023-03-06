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Таксист из Новосибирска выставил на продажу две двухуровневые квартиры за 42 миллиона рублей

Фото Таксист из Новосибирска выставил на продажу две двухуровневые квартиры за 42 миллиона рублей
Фото Таксист из Новосибирска выставил на продажу две двухуровневые квартиры за 42 миллиона рублей

Фото: ЦИАН

Таксист из Новосибирска продает двухэтажные квартиры, деньги на которые он заработал застеклением окон.

Таксист Максим Шарухин Разместил объявления о продаже двух своих квартир в Новосибирске. Примечательно, что обе квартиры двухуровневые и суммарно стоят 42 миллиона рублей.

Одна из квартир — пятикомнатная, с общей площадью 254 квадратных метра. Она занимает 5 и 6 этажи в доме на Красноярской улице. Мужчина просит за нее 24 миллиона рублей, но отмечает, что уместен торг. За такую сумму будущему владельцу также достанется вся мебель и техника в квартире. На первом этаже квартиры расположена гостиная с камином, 20-метровая кухня и два балкона. На второй этаж ведёт лестница. Помимо спален и кабинета там располагается бильярдная комната.

Вторая квартира оценивается в 18 миллионов рублей. В ней кроме обычных комнат умещается ванна с джакузи. В том же доме есть подземная парковка.

Сибиряк продублировал объявление на своей странице Вконтакте, отметив, что «цена ниже рынка».

Ранее Сиб.фм сообщал, что самый дорогой букет от новосибирских флористов обошелся покупателю в 150 тысяч рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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