Таксист из Новосибирска выставил на продажу две двухуровневые квартиры за 42 миллиона рублей

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Таксист из Новосибирска продает двухэтажные квартиры, деньги на которые он заработал застеклением окон.

Таксист Максим Шарухин Разместил объявления о продаже двух своих квартир в Новосибирске. Примечательно, что обе квартиры двухуровневые и суммарно стоят 42 миллиона рублей.

Одна из квартир — пятикомнатная, с общей площадью 254 квадратных метра. Она занимает 5 и 6 этажи в доме на Красноярской улице. Мужчина просит за нее 24 миллиона рублей, но отмечает, что уместен торг. За такую сумму будущему владельцу также достанется вся мебель и техника в квартире. На первом этаже квартиры расположена гостиная с камином, 20-метровая кухня и два балкона. На второй этаж ведёт лестница. Помимо спален и кабинета там располагается бильярдная комната.

Вторая квартира оценивается в 18 миллионов рублей. В ней кроме обычных комнат умещается ванна с джакузи. В том же доме есть подземная парковка.

Сибиряк продублировал объявление на своей странице Вконтакте, отметив, что «цена ниже рынка».

Ранее Сиб.фм сообщал, что самый дорогой букет от новосибирских флористов обошелся покупателю в 150 тысяч рублей.