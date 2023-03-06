У подростка, найденного мёртвым около села под Новосибирском, 4 года назад погибла мать

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Директор школы под Новосибирском, где учился погибший мальчик, отрицает данные о предсмертной записке.

В лесу около села Верх-Тула под Новосибирском нашли тело 14-летнего подростка. По данным информатора группы «АСТ-54», при подростке была обнаружена предсмертная записка — впрочем, эту информацию не подтвердили в ГУ МВД по региону.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на знакомых погибшего, у подростка 4 года назад погибла мать. На момент гибели он учился в 9 классе.

Директор школы, где учился мальчик, отрицает наличие предсмертного послания.

«Обращаюсь ко всем с просьбой прекратить распространять эту информацию. Ведётся следствие. Что произошло — неизвестно, но никакой записки не было. Прошу проявить сочувствие к семье и детям», — говорится в сообщении.

Знакомые девятиклассника утверждают, что по учебе и в общении с другими учениками у него не было проблем.

У погибшего остался отец, который тяжело переживает трагичное событие.