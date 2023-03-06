В Новосибирске автомобиль приставов попал в тройное ДТП

Фото: АСТ-54

В Новосибирске произошло тройное ДТП, одна из машин перевернулась.

Автомобиль с логотипом ФССП России попал в ДТП в Новосибирске. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, инцидент произошёл на перекрёстке Дмитрия Шамшурина и Комсомольского проспекта.

На фотографии видно, что в результате столкновения трёх автомобилей одна из машин перевернулась на бок. О пострадавших не сообщается.

Накануне Сиб.фм сообщал, что в Коченёво грузовой автомобиль перевернулся и оказался в кювете после ДТП.

Напомним, с 10 апреля по 21 мая на региональных и межмуниципальных трассах Новосибирской области запретят движение большегрузного транспорта. В этот сезон на региональных дорогах ожидаются сезонные осложнения, связанные с природно-климатическими условиями. Запрет коснётся транспортных средств с нагрузкой на ось более 5 тонн.

Напомним, в Новосибирске в районе площади Ленина ограничат парковку.