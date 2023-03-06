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В Новосибирске МЧС предупредило жителей о штормовом ветре до 20 м/с 7 марта

Фото В Новосибирске МЧС предупредило жителей о штормовом ветре до 20 м/с 7 марта
Фото В Новосибирске МЧС предупредило жителей о штормовом ветре до 20 м/с 7 марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в ближайшее время ожидается усиление ветра.

В Новосибирске ночью 7 марта ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Такое предупреждение жителям региона разослало ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Возможно повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП», — предупредили в экстренных службах.

Также на дорогах ожидается сильный гололёд.

Ранее ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» опубликовало прогноз погоды на 8 Марта. Синоптики обещают, что погода не слишком порадует новосибирцев в праздничный день. Днем воздух прогреется до 0.. -2 градусов, а ночью будет немного холоднее: -2, -4 градуса.

Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и северо-западным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 18 м\с.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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