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общество

В Новосибирске на цветы и подарки к 8 Марта горожане в среднем потратят 7,3 тысячи рублей

Фото В Новосибирске на цветы и подарки к 8 Марта горожане в среднем потратят 7,3 тысячи рублей
Фото В Новосибирске на цветы и подарки к 8 Марта горожане в среднем потратят 7,3 тысячи рублей

Фото: Freepik.com

В Новосибирске на цветы и подарки на 8 Марта в этом году горожане потратят 7,3 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом, в 2023 году жители Новосибирска к 8 Марта стали в среднем меньше тратить денег на подарки и больше на цветы. Такую статистику приводят аналитики сервиса SuperJob по результата опроса работоспособных россиян.

В среднем для жителя Новосибирска общий бюджет на подарки и цветы к 8 Марта составляет 7,3 тысячи рублей. Это на 200 рублей меньше, чем в прошлом году. А в 2021 году сибиряки тратили в среднем по 9 тысяч.

Примерно 4000 рублей в среднем стоят подарки на 8 Марта (на 700 рублей меньше, чем в прошлом году), 3000 — цветы (на 200 рублей больше, чем в пролом году).

В 2023 году 39% мужчин отказываются дарить кому-либо подарки и букеты — это наибольший показатель за всё время опросов. Среди женщин 40% также отказались от гендерных праздников.

Женщины в среднем тратят на подарки 3 тысячи рублей, на цветы — 2400 рублей. Мужчины — 4100 и 3000 соответственно.

Самыми дорогими были подарки в 2022 году, когда в России сняли коронавирусные ограничения.

Среди всех городов России самые дорогие подарки покупают в Москве, Красноярске (по 5 тысяч рублей), Казани (4500) и Екатеринбурге (4400).

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска считают, что готовы потратить на праздник для своих близких до 10 тысяч рублей. Но при этом на 8 Марта более 30% мужчин дарят подарки только своим возлюбленным. 15% поздравляют также своих подруг и коллег. И только 10% дарят подарки всем близким женщинам в своем окружении.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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