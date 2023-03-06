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общество

Жители Новосибирска рассказали, сколько потратят на подарки к 8 Марта

Фото Жители Новосибирска рассказали, сколько потратят на подарки к 8 Марта
Фото Жители Новосибирска рассказали, сколько потратят на подарки к 8 Марта

Фото: Freepik.com

Только 10% жителей Новосибирска считают, что цена подарка не имеет значения.

Больше половины россиян считают 23 февраля и 8 марта настоящими праздниками. Но при этом Международный женский день отмечают 25% жителей страны, а 23 февраля — только 11% мужчин и 5% женщин. И только каждый десятый житель Новосибирска считает, что стоимость подарка не определяет его ценность. В основном жители города считают, что готовы потратить на праздник для своих близких до 10 тысяч рублей.

В среднем на подарки на 8 марта и 23 февраля тратят от 5 до 10 тысяч рублей — столько обычно составляют траты у 42% жителей Новосибирска. Примечательно, что именно столица Сибири стала лидером среди российских городов по мнению, что важен не подарок, а внимание.

На 8 Марта в Новосибирске более 30% мужчин дарят подарки только своим возлюбленным. 15% поздравляют также своих подруг и коллег. И только 10% дарят подарки всем близким женщинам в своем окружении.

Самый распространённый подарок на 8 Марта — цветы. Их дарят 58% мужчин. 41% выбирают в подарок конфеты, 37% — ювелирные украшения. В то же время только каждая пятая девушка называет цветы желанным подарком, 19% предпочитают ювелирные украшения или необычный и оригинальный подарок (19%).

Как правило, россияне не считают, что подарки в один из праздников будут влиять на подарок в другой праздник. Так, 32% женщин дарят хорошие подарки мужчинам на 23 февраля и не ожидают подарка за такую же цену на 8 Марта. И наоборот, 37% мужчин дарят значимые подарки девушкам, если не получили ничего в День защитника отечества. А еще 22% мужчин стараются подарить подарок лучше, чем получили сами. Это показал опрос ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства A2 Research.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году бюджет на подарки увеличился. Около трети россиян связали это с ростом цен, а каждый пятый оправдал увеличение бюджета желанием сильнее порадовать близких.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчины тратят 30% зарплаты на одно свидание.

Также в Новосибирске пары массово отказались от подарков на 14 февраля.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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