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В Новосибирске обсуждают установку стелы между Октябрьским и Дзержинским районами

Фото В Новосибирске обсуждают установку стелы между Октябрьским и Дзержинским районами
Фото В Новосибирске обсуждают установку стелы между Октябрьским и Дзержинским районами

Фото: Мэрия Новосибирска

Худсовет Новосибирска рассмотрел установку стелы между двумя районами города.

В Новосибирске на художественном совете обсудили установку стелы на границе между Дзержинским и Октябрьским районами. Аналогичные десятиметровые сооружения планируют установить во всех районах города — суммарно 10 штук, согласно указанию мэра Анатолия Локтя.

На общественных обсуждениях жители города высказались против установки, объясняя свою позицию нежеланием траты бюджетных денег. Но им объяснили, что на создание и установку стелы пойдут деньги не из бюджета Новосибирска, а средства компании «Сибпроектнииавиапром», разработчика стелы.

После того, как финансовые претензии стали исчерпаны, возникли вопросы к эстетике. Новосибирцам стела показалась похожей скорее на привидение, чем на разворот книги (символ ГПНТБ в Октябрьском районе) или на размах крыльев (символ авиапредприятий в Дзержинском). Впрочем, в администрации Дзержинского района уверены, что так как рядом с местом установки стелы нет жилых домов и общественных заведений, то и напугать «привидение» никого не сумеет.

Напомним, аналогичные обсуждения предшествовали установке стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» на площади Калинина.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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