В Новосибирске опубликованы адреса домов, которые уже месяц остаются без газа

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После взрыва газа в доме №39 по улице Линейная без газоснабжения остаются 3 соседних дома.

В Новосибирске стало известно, что уже почти месяц жители трех домов остаются без газоснабжения По словам вице-мэра Бориса Буреева, частично подача газа прекращена в дома №81\2 и 81\3 на Красном проспекте и в дом №41 по улице Линейная.

После взрыва в доме №39 на улице Линейная в соседних домах начали проверку газового оборудования. Буреев уверил, что жители этих домов не испытывают проблем с приготовлением пищи. В ближайшее время газоснабжение по этим адресам будет восстановлено.

Напомним, 9 февраля взорвался газ в доме №39 по улице Линейной. Погибли 15 человек, еще 30 было ранено. Выжившим жильцам предоставлено временное жилье.

Мэрия приняла решение выкупить квартиры у жильцов пострадавшего от взрыва дома, так он не подлежит восстановлению.