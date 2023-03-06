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В Новосибирске подрядчика нового ЛДС подозревают в хищении 100 млн рублей

Фото В Новосибирске подрядчика нового ЛДС подозревают в хищении 100 млн рублей
Фото В Новосибирске подрядчика нового ЛДС подозревают в хищении 100 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске арестовали главу компании, строившей новый ЛДС.

В Новосибирске арестовали до 27 апреля гендиректора компании «Строймонтаж» Михаила Воловича. Об этом сообщает Коммерсантъ.

По данным издания, Воловича задержали в Москве и доставили под конвоем в Новосибирск. Его подозревают в финансовых махинациях с фондом оплата труда, предполагаемая сумма хищений около 104 млн рублей. На него возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По данной статье ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Отмечается, что сам Михаил Волович свою вину отрицает.

Напомним, ЛДС изначально строился к молодежному чемпионату мира по хоккею, который в 2023 году должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был отменен в России из-за начала СВО.

Как ранее писал Сиб.фм, стоимость строительства нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске увеличилась на 30 %, до 13 млрд рублей. Изначально, рассчитывали потратить 10 млрд рублей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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