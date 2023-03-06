В Новосибирске пятую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19

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За последнюю неделю в Новосибирской области выявили больше 700 новых случаев коронавируса.

В Новосибирской области на протяжении пяти недель растет заболеваемость COVID-19. Об этом в ходе совещания в правительстве 6 марта сообщил глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

За последнюю неделю выявили 735 новых случаев коронавируса, что на 2,5 % больше в сравнении с прошлой неделей. Также увеличились показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ. На фоне этого 720 человек в регионе находятся на больничном.

Кроме того, частично закрыты 27 детсадов и 5 школ. В Баганском районе закрыли детсад. Впрочем, случаев коронавируса среди школьников или работников образовательных учреждений ещё нет, сообщил министр образования Сергей Федорчук.

Напомним, в Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ 20 тысяч жителей.