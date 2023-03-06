В Новосибирске в марте похолодает до -22 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Резкое похолодание ожидает жителей Новосибирска в первой половине марта.
Похолодание до -22 градусов придёт в Новосибирск в первой половине марта. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Согласно прогнозу синоптиков, уже 9 марта в северных районах Новосибирской области температура опустится до -22 градусов. На дорогах возможен гололёд, также ожидаются осадки. По данным метеорологов, значительного потепления в регионе стоит ожидать не раньше конца марта.
Ранее Сиб.фм сообщал о погоде в Международный женский день. ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» опубликовало прогноз погоды на 8 Марта. Синоптики обещают, что погода не слишком порадует новосибирцев в праздничный день. Днем воздух прогреется до 0.. -2 градусов, а ночью будет немного холоднее: -2, -4 градуса.
Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и северо-западным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 18 м\с.
Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирской области будет холодным и пасмурным.
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