В Новосибирске в марте похолодает до -22 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Резкое похолодание ожидает жителей Новосибирска в первой половине марта.

Похолодание до -22 градусов придёт в Новосибирск в первой половине марта. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Согласно прогнозу синоптиков, уже 9 марта в северных районах Новосибирской области температура опустится до -22 градусов. На дорогах возможен гололёд, также ожидаются осадки. По данным метеорологов, значительного потепления в регионе стоит ожидать не раньше конца марта.

Ранее Сиб.фм сообщал о погоде в Международный женский день. ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» опубликовало прогноз погоды на 8 Марта. Синоптики обещают, что погода не слишком порадует новосибирцев в праздничный день. Днем воздух прогреется до 0.. -2 градусов, а ночью будет немного холоднее: -2, -4 градуса.

Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и северо-западным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 18 м\с.

Напомним, ранее сообщалось, что март в Новосибирской области будет холодным и пасмурным.