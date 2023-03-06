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В Новосибирске инспекторы ДПС в выходные задержали 27 нетрезвых водителей

Фото В Новосибирске инспекторы ДПС в выходные задержали 27 нетрезвых водителей
Фото В Новосибирске инспекторы ДПС в выходные задержали 27 нетрезвых водителей

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирске с 3 по 6 марта задержали 27 водителей с алкогольным опьянением.

В Новосибирске за минувшие выходные дни задержали 27 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

По данным ведомства, с 3 по 6 марта в городе проходил рейд по выявлению водителей управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

За три дня было задержано 27 водителей:

- 11 за управление транспортными средствами в состоянии опьянения;

- 13 за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

- 3 за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования повторно и попадающих под уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

В ГИБДД Новосибирска отметили, что за управление транспортным средством в опьянении предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа, в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1.5 до 2-х лет. А за повторное такое нарушение, могут привлечь к уголовной ответственности. За нее грозит штраф, в размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 2-х лет, с лишением прав на управление автомобилем до 3-х лет.

Как ранее писал Сиб.фм, Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству наркотических закладок.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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