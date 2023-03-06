В Новосибирске затопило детский сад из-за дырявой крыши

Фото: «Инцидент Новосибирск»/ВК

В Новосибирске родители воспитанников детсада заявили о потопе.

Детский сад на Северо-Чемском жилмассиве затопило из-за протекающей крыши. Об этом сообщила родитель ребёнка в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент привёл к отключению электричества, рассказала женщина.

«Группа, куда ходят дети 3-4 года, находится на последнем этаже, где регулярно течет крыша. И сейчас протечки усилились до такой степени, что сегодня, придя в группу, столкнулись не только с лужами, но и отсутствием электричества (замкнуло проводку). Все в курсе про проблему, заведующая несколько лет решает этот вопрос, но ничего не двигается с мертвой точки. Дети приходят в сад, а безопасностью не обеспечены. В группе плесень, влага и теперь отсутствие света», — говорит сибирячка.

Женщина заявила, что родители планируют жаловаться, так как не хотят дожидаться, пока растает снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школьница получила перелом позвоночника из-за упавшей с крыши глыбы льда. Девочка госпитализирована — ей придется оставить занятия спортом и после выписки перейти на домашнее обучение.