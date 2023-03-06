В Новосибирской области приставы арестовали «Лексус» бизнесмена из-за штрафов ПДД

Пресс-служба ФССП РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области директор сельхозпредприятия заплатил 70 тыс. рублей, чтобы не ходить пешком.

Руководитель одного из сельхозпредприятий Сузунского района Новосибирской области заплатил 30 000 рублей по штрафам ГИБДД и еще 40 000 рублей исполнительского сбора, чтобы не лишиться своего «Лексуса». Об этом сообщает пресс-служба ФССП РФ по Новосибирской области.

Несмотря на многочисленные уведомления со стороны судебных приставов-исполнителей нарушитель ПДД не спешил оплачивать свои долги. Тогда было решено наложить арест на автомобиль должника марки LEXUS LX 570, Постановление об аресте имущества бизнесмен получил прямо на рабочем месте.

Видимо, он категорически не хотел расставаться со своим «железным конем», поэтому предпочел расплатиться с долгами. Отмечается, что у мужчины было 48 неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Проверить наличие задолженности и оплатить ее можно на сайте ГУФССП России по Новосибирской области, в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском задержали сотрудника ГИБДД, у которого в машине находились наркотики.