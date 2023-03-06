В Новосибирской области поймали браконьеров

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В Новосибирской области браконьеры убили двух косуль, но бросили туши, испугавшись полицейских.

В Новосибирской области ночью 2 марта сотрудники полиции по наводке госинспектора по охране животного мира задержали двух браконьеров. Они промышляли на территории одного из заказников Куйбышевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Во время рейда егерь заметил в лесу следы крови и волочения туши, а также автомобиль «Тойота-Премио», который выезжал трассе.

Он тут же сообщил о происшествии в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «России «Куйбышевский». Подозрительную «Тойоту» по ориентировке остановили сотрудники ГИБДД.

А инспектор по охране животного мира, который отправился следом за предполагаемыми нарушителями, вскоре обнаружил брошенную у дороги туши косули.

Выяснилось, что браконьеры, которыми оказались два жителя Куйбышевского района, убили двух косуль. Однако забрать с собой решили только одну, да и ту под дороге выбросили, испугавшись преследования сотрудников ГИБДД. Ущерб, причиненный животную миру заказника, был оценен в 80 тыс. рублей.

Автомобиль, карабин, патроны, ножи, фароискатели и смартфоны у преступников изъяли на месте. А еще 4 гладкоствольных ружья было найдено и изъято при обыске у них дома.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Оба браконьера отпущены под подписку о невыезде. Ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что под Новосибирском браконьеры убили беременную лосиху.