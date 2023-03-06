Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирской области власти не дали клуб для похорон погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»

Фото В Новосибирской области власти не дали клуб для похорон погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»
Фото В Новосибирской области власти не дали клуб для похорон погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»

Фото из архива Сиб.фм

В минувшее воскресенье, 5 марта, в Здвинском районе похоронили ушедшего на СВО из колонии в Новосибирске – власти села Нижний Чулым не дали для прощания с участником Чеченской кампании и спецоперации на Украине даже сельского клуба.

Иван Иванов (фамилия изменена по просьбе родственников — прим. Ред.) большую часть жизни служил по контракту. Прошёл Вторую Чеченскую кампанию. Когда возвращался в родной посёлок, старался помогать землякам.

«Всю жизнь был там, где людям плохо. Когда он служил по контракту в армии в 2000-м году, у него была хорошая знакомая: ей негде было жить. Так он у своих сослуживцев занял денег, снял ей жильё и на протяжении всей своей жизни ни разу об этом не вспомнил, — рассказывает младший брат Ивана Александр И. — Он сам залезал в долги, если кому-то нужна была помощь, и помогал, чем мог».

Для младшего брата Ивана Иванова всегда был примером для подражания. После того, как отслужил в армии, срочник долгие годы отдал службе по контракту. Во время Второй Чеченской кампании военнослужащий получил звание участника боевых действий.

«Мобилизовался в звании «ефрейтор» группы специального назначения. И он всю жизнь был там, где людям было плохо»,

— с горечью рассказывает Александр.

После окончания Чеченской кампании, в 2010-х, Иван Иванов постарался начать новую жизнь в родном селе Новый Чулым. У участника Чеченской кампании появилась семья и ребёнок, сейчас дочка только пошла в первый класс. Но однажды, в 2019 году, роковая встреча с малознакомой женщиной перечеркнула героическое прошлое.

Срок в тюрьме

Судили Ивана по совсем не героической статье. Впрочем, его брат Александр до сих пор не верит в виновность участника боевых действий. Говорит, даже доказательств не было предъявлено.

Ивана Иванова заключили под стражу, а в 2020 году начался судебный процесс, который длился два года. Суд признал участника боевых действий виновным, и в апреле 2022-го бывший военнослужащий сменил свой статус на заключённого новосибирской исправительной колонии №2 – на пять ближайших лет.

С нар – на СВО

Не прошло и полгода, как родственники узнали, что Иван Иванов вновь вернулся в ряды вооружённых сил – на этот раз он принял предложение от ЧВК «Вагнер».

Фото В Новосибирской области власти не дали клуб для похорон погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» 2

«Был всего лишь один двухминутный звонок от него, ему разрешили сделать его перед отправкой. Он нам только сообщил, что его отправили в Ростовскую область. Перечисляли его зарплату с «Вагнера», — продолжает Александр.

Больше в семье ничего о заключённом не слышали. А, оказалось, убили любимого брата прямо в день рождения Александра – 4 февраля. Но об этом родственники узнали практически спустя месяц, только 1 марта.

«Мы начали подготавливаться к похоронам. 3 марта, чтобы узнать, во сколько привезут тело, мама позвонила по тому номеру, откуда было сообщение. Так мы узнали, что Максим погиб под артиллерийским огнём в направлении Артёмовска, — рассказывает брат.

— 3 марта, в пятницу, я обратился в районную администрацию. На месте был заместитель главы – он сказал, что связывался с ним военком, договорились, чтобы организовали официальную часть похорон. Должны были выделить помещение клуба, чтобы с Иваном смогли проститься все желающие».

Избушку – на клюшку!

5 марта, в воскресенье, была назначена торжественная панихида. Как сообщили Александру в районной администрации, за организационной помощью родственникам Ивана следовало обратиться в администрацию Нижнего Чулыма, к главе – Александру Саликову. Но как выяснилось, местный клуб под панихиду никто открывать не спешил. Здесь не собирались участнику СВО устраивать такие пышные похороны, как в других новосибирских сёлах.

«Все концерты в этот день в клубе были отменены, его подготавливали к похоронам, насколько я знаю. Но пришёл Александр Саликов с венком и сказал, что администрация может только расчистить дорогу на кладбище. Местные жители стали спрашивать: как так? А он убежал»,

– продолжает свой рассказ Александр.

Своё негодование высказали многие жители села Нижний Чулым – некоторые даже пытались донести информацию до «Вагнера» и вышестоящего руководства – района и области.

«Желающих проститься с Максимом было так много, что в квартиру все не входили. Многие остались стоять на улице. Героя боевых действий родственники хоронили своими силами.... Как говорится, избушку закрыли на клюшку», — сетуют жители села Нижний Чулым.

Сам Александр Саликов считает, что сделал для погибшего участника СВО всё, что мог: Ивана Иванова достойно проводили в последний путь, а клуб для этого был не нужен.

– Действительно ли, вы не предоставили клуб для похорон участника СВО? – адресую вопрос Александру Саликову.

– Ко мне никто не обращался с этим вопросом! Я приехал после мероприятия к ним домой. Выразил соболезнования, – отвечает глава Нижнего Чулыма. – Мы не имеем отношения к похоронам: ЧВК – это частная военная компания. Он пошёл служить с другой стороны.....

– С какой другой стороны?

– Из тюрьмы!

– Это стало основанием (для отказа в предоставлении клуба – прим. Ред.)?

– Я выполнил перед людьми свои обязанности: кладбище приготовлено, дорога почищена, венок мы купили! Все остальные вопросы – в военкомат. Я не уполномочен отвечать на остальные вопросы, – заключил Саликов и бросил трубку.

Подобная позиция кажется странной, так как в других сёлах Новосибирской области участников СВО из ЧВК «Вагнера» так же хоронят, как и мобилизованных – в местных Домах культуры. Например, Сиб.фм рассказывал историю 60-летнего Юрия Блинова из Северного района, который также предпочёл не отсиживать срок, а отправиться на СВО, где погиб в ходе наступления

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11179
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9904
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
9313
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
8096
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
7858
Оригинальный подарок на 8 марта: Нина Усатова и Андрей Ургант покажут в Новосибирске спектакль «Кипящие страсти»
6626
Гранату для поражения беспилотников изобрели в НГТУ Новосибирска
5946
Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники