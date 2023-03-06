В Новосибирской области власти не дали клуб для похорон погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер»

Фото из архива Сиб.фм

В минувшее воскресенье, 5 марта, в Здвинском районе похоронили ушедшего на СВО из колонии в Новосибирске – власти села Нижний Чулым не дали для прощания с участником Чеченской кампании и спецоперации на Украине даже сельского клуба.

Иван Иванов (фамилия изменена по просьбе родственников — прим. Ред.) большую часть жизни служил по контракту. Прошёл Вторую Чеченскую кампанию. Когда возвращался в родной посёлок, старался помогать землякам.

«Всю жизнь был там, где людям плохо. Когда он служил по контракту в армии в 2000-м году, у него была хорошая знакомая: ей негде было жить. Так он у своих сослуживцев занял денег, снял ей жильё и на протяжении всей своей жизни ни разу об этом не вспомнил, — рассказывает младший брат Ивана Александр И. — Он сам залезал в долги, если кому-то нужна была помощь, и помогал, чем мог».

Для младшего брата Ивана Иванова всегда был примером для подражания. После того, как отслужил в армии, срочник долгие годы отдал службе по контракту. Во время Второй Чеченской кампании военнослужащий получил звание участника боевых действий.

«Мобилизовался в звании «ефрейтор» группы специального назначения. И он всю жизнь был там, где людям было плохо»,

— с горечью рассказывает Александр.

После окончания Чеченской кампании, в 2010-х, Иван Иванов постарался начать новую жизнь в родном селе Новый Чулым. У участника Чеченской кампании появилась семья и ребёнок, сейчас дочка только пошла в первый класс. Но однажды, в 2019 году, роковая встреча с малознакомой женщиной перечеркнула героическое прошлое.

Срок в тюрьме

Судили Ивана по совсем не героической статье. Впрочем, его брат Александр до сих пор не верит в виновность участника боевых действий. Говорит, даже доказательств не было предъявлено.

Ивана Иванова заключили под стражу, а в 2020 году начался судебный процесс, который длился два года. Суд признал участника боевых действий виновным, и в апреле 2022-го бывший военнослужащий сменил свой статус на заключённого новосибирской исправительной колонии №2 – на пять ближайших лет.

С нар – на СВО

Не прошло и полгода, как родственники узнали, что Иван Иванов вновь вернулся в ряды вооружённых сил – на этот раз он принял предложение от ЧВК «Вагнер».

«Был всего лишь один двухминутный звонок от него, ему разрешили сделать его перед отправкой. Он нам только сообщил, что его отправили в Ростовскую область. Перечисляли его зарплату с «Вагнера», — продолжает Александр.

Больше в семье ничего о заключённом не слышали. А, оказалось, убили любимого брата прямо в день рождения Александра – 4 февраля. Но об этом родственники узнали практически спустя месяц, только 1 марта.

«Мы начали подготавливаться к похоронам. 3 марта, чтобы узнать, во сколько привезут тело, мама позвонила по тому номеру, откуда было сообщение. Так мы узнали, что Максим погиб под артиллерийским огнём в направлении Артёмовска, — рассказывает брат.

— 3 марта, в пятницу, я обратился в районную администрацию. На месте был заместитель главы – он сказал, что связывался с ним военком, договорились, чтобы организовали официальную часть похорон. Должны были выделить помещение клуба, чтобы с Иваном смогли проститься все желающие».

Избушку – на клюшку!

5 марта, в воскресенье, была назначена торжественная панихида. Как сообщили Александру в районной администрации, за организационной помощью родственникам Ивана следовало обратиться в администрацию Нижнего Чулыма, к главе – Александру Саликову. Но как выяснилось, местный клуб под панихиду никто открывать не спешил. Здесь не собирались участнику СВО устраивать такие пышные похороны, как в других новосибирских сёлах.

«Все концерты в этот день в клубе были отменены, его подготавливали к похоронам, насколько я знаю. Но пришёл Александр Саликов с венком и сказал, что администрация может только расчистить дорогу на кладбище. Местные жители стали спрашивать: как так? А он убежал»,

– продолжает свой рассказ Александр.

Своё негодование высказали многие жители села Нижний Чулым – некоторые даже пытались донести информацию до «Вагнера» и вышестоящего руководства – района и области.

«Желающих проститься с Максимом было так много, что в квартиру все не входили. Многие остались стоять на улице. Героя боевых действий родственники хоронили своими силами.... Как говорится, избушку закрыли на клюшку», — сетуют жители села Нижний Чулым.

Сам Александр Саликов считает, что сделал для погибшего участника СВО всё, что мог: Ивана Иванова достойно проводили в последний путь, а клуб для этого был не нужен.

– Действительно ли, вы не предоставили клуб для похорон участника СВО? – адресую вопрос Александру Саликову.

– Ко мне никто не обращался с этим вопросом! Я приехал после мероприятия к ним домой. Выразил соболезнования, – отвечает глава Нижнего Чулыма. – Мы не имеем отношения к похоронам: ЧВК – это частная военная компания. Он пошёл служить с другой стороны.....

– С какой другой стороны?

– Из тюрьмы!

– Это стало основанием (для отказа в предоставлении клуба – прим. Ред.)?

– Я выполнил перед людьми свои обязанности: кладбище приготовлено, дорога почищена, венок мы купили! Все остальные вопросы – в военкомат. Я не уполномочен отвечать на остальные вопросы, – заключил Саликов и бросил трубку.

Подобная позиция кажется странной, так как в других сёлах Новосибирской области участников СВО из ЧВК «Вагнера» так же хоронят, как и мобилизованных – в местных Домах культуры. Например, Сиб.фм рассказывал историю 60-летнего Юрия Блинова из Северного района, который также предпочёл не отсиживать срок, а отправиться на СВО, где погиб в ходе наступления