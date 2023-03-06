В торговых центрах Новосибирска и Бердска на выходных прошли массовые задержания подростков

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В Новосибирске массово задерживали подростков в черной одежде ТРЦ «Галерея» и «Аура».

В Новосибирске полиция задержала около десятка подростков в ТРЦ «Галерея» и «Аура» по подозрению в причастности к ЧВК «Редан». Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент. Новосибирск».

Впервые эта молодежная группировка воинствующих анимэшников проявила себя в конце февраля, устроив массовую драку в одном из торговых центров. Так что воскресные задержания можно считать профилактической мерой.

Как отметили очевидцы, в этот день в торговых центрах было большое скопление молодежи в черной одежде. Известно, что черный цвет, а также изображение паука и цифры «4» на одежде — отличительная черта сторонников «Редан».

Ребят посадили в автозаги и отвезли в отдел полиции №6 по городу Новосибирску. Туда же были вызваны и родители подростков. Сотрудников правоохранительных органов интересовала причастность задержанных к ЧВК «Редан», употребление наркотических веществ и прочие факты асоциального поведения. Подростки провели в отделе полиции несколько часов.

Подобные задержания в субботу, 4 февраля, прошли и в ТЦ «Астор» в Бердске.

Напомним, после сходки «ЧВК Редан» 26 февраля в торговых и развлекательных центрах Новосибирска усилили меры безопасности.