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общество

В Забайкалье двух активистов «А.У.Е»* осудили за пьяный дебош в общежитии

Фото В Забайкалье двух активистов «А.У.Е»* осудили за пьяный дебош в общежитии
Фото В Забайкалье двух активистов «А.У.Е»* осудили за пьяный дебош в общежитии

Фото пресс-служба ФСБ

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении двух активистов «А.У.Е»* за пьяный дебош в студенческом общежитии. Их приговорили к 3 и 3,5 годам лишения свободы.

В Чите сотрудники ФСБ задержали двух активистов запрещённой экстремистской организации «А.У.Е»*, которые совершили разгром общежития Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса вместе с 13 студентами, пишет ZabNews.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. В тот день, двое мужчин вместе с 13 несовершеннолетними студентами техникума распивали спиртные напитки, после чего начали громить общежитие. Молодые люди выбивали межэтажные двери, портили имущество, грозили расправой воспитателям и выкрикивали лозунги уголовной направленности.

Когда на место приехали сотрудники Росгвардии нарушители порядка взяли палки и другие предметы для нападения, угрожали правоохранителям и призывали их драться.

В отношении двух забайкальцев жителей возбудили уголовные дела. В феврале текущего года Черновский районный суд приговорил их к 3 и 3,5 годам колонии общего режима. Кроме того,32 студента учебного заведения, придерживающихся взглядов «А.У.Е»*, получили предостережения от прокуратуры региона.

*запрещённая на территории России международная экстремистская организация «Арестантский уклад един».

Напомним, в Новосибирске УФСБ опубликовало видео с подозреваемыми по делу о взрыве газа.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

АУЕ
экстремизм
наказание
ФСБ
общежитие
тюрьма
уголовное дело
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