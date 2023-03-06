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общество

В женской колонии Новосибирска проведут концерт в честь 8 Марта

Фото В женской колонии Новосибирска проведут концерт в честь 8 Марта
Фото В женской колонии Новосибирска проведут концерт в честь 8 Марта

Фото: Pixabay.com

В новосибирской колонии для женщин отметят 8 Марта.

В исправительной колонии №9 отменят Международный женский день. Об этом сегодня сообщили в ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

В исправительном учреждении 8 марта пройдут сразу несколько мероприятий. Среди них концерт «Для милых дам». В нём осуждённые покажут творческие выступления. Также пройдут конкурс стенгазет, конкурс на самое красивое оформление праздничного блюда и викторина «Международный женский день».

Кроме того, осуждённых ожидает показ мод «Образы женщин разных эпох» — каждый отряд представит соответствующее времени платье.

Ранее Сиб.фм писал, что по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году жители Новосибирска к 8 Марта стали в среднем меньше тратить денег на подарки и больше на цветы. В среднем для жителя Новосибирска общий бюджет на подарки и цветы к 8 Марта составляет 7,3 тысячи рублей. Это на 200 рублей меньше, чем в прошлом году. А в 2021 году сибиряки тратили в среднем по 9 тысяч.

Напомним, жители Новосибирска считают, что готовы потратить на праздник для своих близких до 10 тысяч рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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