Визажист назвала главный тренд весеннего макияжа в 2023 году

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По словам визажиста Дарьи Чомаевой, главными трендами весны будут яркие тени, светлые кайалы и губы с градиентом.

Визажист, brow-мастер Дарья Чомаева назвала главный тренд весеннего макияжа в 2023 году. По ее словам, главными трендами весны будут яркие тени, светлые кайалы и губы с градиентом, пишет Pravda.Ru.

«Актуальными стали цветные водостойкие карандаши-кайалы цвета пудры, капучино и фиалки. Также возвращаются в моду матовые пигменты на глаза. Губы с градиентом придадут завершённости образу», — поделилась специалист.

Визажист отметила, что каждая девушка должна знать меру в макияже и посоветовала ежедневно ухаживать за кожей, особенно перед сном.

Напомним, стилист назвала топ вещей для модного гардероба.