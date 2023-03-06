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Военнослужащий Раис Абдулов из Чановского района под Новосибирском погиб в зоне СВО

Фото Военнослужащий Раис Абдулов из Чановского района под Новосибирском погиб в зоне СВО
Фото Военнослужащий Раис Абдулов из Чановского района под Новосибирском погиб в зоне СВО

Фото: Freepik.com

Военнослужащий из Новосибирской области Раис Абдулов погиб в ходе СВО.

Военнослужащий Раис Абдулов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он проживал в Чановском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации района.

Боец погиб при выполнении задачи 20 февраля 2023 года.

В администрации Чановского района выразили соболезнование родным и близким погибшего.

Ранее Сиб.фм публиковал фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года. Многие мобилизованные сибиряки пали на Артемовском направлении. Некоторые награждены орденом Мужества посмертно. Своим подвигом они спасли жизни своих боевых товарищей. Точное число погибших достоверно неизвестно и не может быть уточнено в условиях проведения спецоперации. Многие из тех, с кем простились в Новосибирской области в феврале 2023 года, погибли в зоне СВО в январе 2023 года. Их тела доставили на родину спустя несколько недель.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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