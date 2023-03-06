Врач объяснил, чем ни в коем случае нельзя запивать таблетки

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Врач-терапевт Зандан Доржиев рекомендует запивать таблетки только водой и ничем другим.

Врач-терапевт магаданской поликлиники №2 Зандан Доржиев объяснил, чем ни в коем случае нельзя запивать таблетки. По его словам, запивать лекарства можно только водой и ничем другим, пишет Pravda.Ru.

«Нельзя использовать кофе для запивания успокоительных, ведь тогда они изменяют свойства на противоположные и оказывают возбуждающее воздействие. При запивании лекарств киселём также падает эффективность, а молоко не рекомендуется для запивки препаратов против язвы», — объяснил медик.

Доржиев добавил, что таблетки нельзя запивать и спиртными напитками, так как они могут усилить или ослабить действие многих препаратов, а также поспособствовать образованию токсических соединений в организме. Самый безопасный и идеальный вариант — запивать лекарства обычной водой, заключил он.

Напомним, ранее Доржиев настаивал на обязательном кипячении фермерского молока.