Жители Новосибирской области могут купить на зарплату 982 л бензина

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Новосибирская область заняла 30-е место по уровню доступности бензина в рейтинге РИА «Новости».

РИА «Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения.

Новосибирская область заняла в нем 30-е место. Отмечается, что популярный бензин марки АИ-92 в регионе с начала года подорожал на 0,1%.

При этом, по данным агентства, при цене в 45,81 рубля за литр 92-го, которая была зафиксирована в регионе в январе текущего года, на чистую месячную зарплату новосибирцы могут позволить себе купить 982 л бензина.

Самым доступным бензин, по данным статистики, является в Ямало-Ненецком автономном округе и в Москве. Там же он и самый дешевый — 41,88 руб.

А самая высокая цена бензина была зафиксирована в Чукотском автономном округе: один литр АИ-92 там стоит 63 рубля.

Напомним, в прошлом году самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Иркутской области и Красноярском крае.